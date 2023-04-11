يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ يلا شوت في دوري أبطال أوروبا، يتصدر البحث خلال الساعات الماشية عن مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ ويستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لتحقيق فوز كبير في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ ليمنحه أفضلية في مباراة العودة في ألمانيا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ الثلاثاء 11 أبريل 2023 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بايرن ميونخ كالتالي:

حارس المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: مانويل أكانجي- روبن دياز- جون ستونز- ناثان أكي

خط الوسط: رودري- إلكاي جوندوان- برناردو سيلفا

خط الهجوم: جاك جريليتش- كيفين دي بروين -إيرلينج هالاند

بينما يأتي تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيس- دايوت أوباميكانو- ماتايس دي ليخت- بنيامين بافارد.

خط الوسط: ليون جوريتسكا- يوشوا كيميش- جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني- سيرجي جنابري- توماس مولر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري رابطة أبطال أوروبا والمقرر لها الثلاثاء 11 أبريل، عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

وتمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في المنطقة وهو ما يجعلها تبث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ