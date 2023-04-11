يلا شوت مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر

تقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل نادي إنتر ميلان الإيطالي ضيفا على ملعب نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء على ستاد دا لوز الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بنفيكا لدور ربع النهائي بعد فوزه أمام كلوب بروج بنتيجة 7-1 فيما فاز إنتر ميلان على بورتو بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

ويأمل يتطلع انتر ميلان للعودة من البرتغال بنتيجة إيجابية من أجل الاقتراب من حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك قبل موقعة الإياب ضد الفريق البرتغالي.

ولعب فريق بنفيكا 5 مباريات نهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال عقد الستينيات من القرن الماضي، حقق خلالها انتصارين وتعرض للخسارة في 3 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ستذاع مباراة انتر ميلان وبنفيكا على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا منذ سنوات في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستكون بالتحديد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل انتر ميلان ضد بنفيكا المتوقع

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو آتشيربي، ماتيو دارميان

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.

وتقام مباريات العودة بين تشيلسي ومدريد، نابولي وميلان يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل، وفي 19 أبريل يواجه إنتر ميلان وبنفيكا، وبايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي.

يذكر أن الدور نصف النهائي سيقام يومي 9 و10 مايو، على أن تقام جولة الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة انتر ميلان وبنفيكا | اضغط هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة انتر ميلان وبنفيكا | اضغط هنــــــا

المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022

*بنفيكا البرتغالي، كان أول الفرق المتأهلة لهذا الدور بعد الفوز على كلوب بروج البلجيكي، بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

*تشيلسي الإنجليزي، خطف بطاقة التأهل من دورتموند بالفوز 2-0 والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.

* بايرن ميونخ الألماني تأهل على حساب باريس سان جيرمان بالفوز عليه 3-صفر في مجموع المباراتين.

*ميلان الإيطالي وصل إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2006 متفوقًا على توتنهام هوتسبير بفضل هدف دون رد في مباراة الذهاب.

* إنتر ميلان الإيطالي تمكن من الوصول إلى دور الثمانية بعد الفوز 1-صفر في مجموع مباراتيه على بورتو البرتغالي.

* مانشستر سيتي الإنجليزي سحق لايبزيغ الألماني بنتيجة قياسية 7 -صفر، بعد التعادل معه ذهابًا بهدف لمثله، وذلك بفضل إرلينج هالاند الذي سجل خماسية.

ولحق نابولي وريال مدريد بالأندية الصاعدة للدور ربع النهائي بعد إقصاء آينتراخت فرانكفورت وليفربول.