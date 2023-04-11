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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الأن في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الأن في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الأن في دوري أبطال أوروبا، مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. يترقبها الملايين من عشاق كرة القدم العالمية، حيث تشهد الملاعب الأوروبية مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وتقدم بوابة الفجر الرياضي متابعة لما قبل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، وموعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن وميونخ، ومتابعة لأهم أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ.

توقيت المواجهة بين مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ الليلة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الأن في دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريقا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الساعة العاشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، وعمان، والكويت، وعند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

تردد القناة الناقلة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ستنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في دور الثمانية بدوري رابطة أبطال أوروبا، والمقرر لها اليوم 11 أبريل، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

يستضيف ملعب ستاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا والمقرر لها الثلاثاء 11 أبريل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

من المنتظر أن يطون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى:إيدرسون
خط الدفاع: مانويل أكانجي، دياز، ستونز، أكي
خط الوسط: جوندوجان، رودري، برنارد سيلفا
خط الهجوم: هالاند، جريليش، دي بروين

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