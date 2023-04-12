بعد القاهرة بـ5 دقائق.. موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

يبحث المصريون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في كل محافظة من أجل معرفة توقيتها تزامنا مع قرب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، وفي هذا الإطار ننشر موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية حسب الحسابات الفلكية التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية لتكون الساعة 5:52 دقيقة صباحا متأخرة عن موعد صلاة عيد الفطر بالقاهرة بمقدار 5 دقائق حيث تكون عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.

موعد عيد الفطر 2023

موعد عيد الفطر 2023.. أعلن طارق جودة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة المصرية، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق الجمعة 21 أبريل 2023 طبقا للحسابات الفلكية

وطبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية سيولد فلكيا يوم الخميس 29 رمضان 1444 هجرية الموافق 20 أبريل 2023 في تمام الساعة 6:14 دقيقة بتوقيت مصر.

كما سيغرب هلال الشهر الجديد بعد غروب شمس "يوم الرؤية" يوم الخميس 29 رمضان 1444 هجرية الموافق 20 أبريل 2023 بمدة مكث تتراوح بين 24 دقيقة إلى 28 دقيقة بمدن الجمهورية، وهي فترة مكث كافية لرؤية الهلال في حالة وضوح الرؤية.

وتستطيع اللجان (في حالة خلو السماء من الأتربة والسحب) إثبات رؤية هلال الشهر، ويكون يوم الجمعة الموافق 21/4/2023 هو أول أيام شهر شوال 1444 فلكيا وأول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023

عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023.. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444هـ فلكيا يوم الجمعة 21/4/2023 (عيد الفطر المبارك)، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في السماء لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة).



عيد الفطر 2023

عيد الفطر 2023.. مما سبق تكون غرة شهر شوال 1444هجرية فلكيا يوم الجمعة 21/4/2023 (عيد الفطر المبارك)، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

موعد صلاة عيد الفطر.. أعلن معهد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة عند الساعة 5:47 صباحا.

موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر.. قال مركز الفلك الدولي، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ)، يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

وذكر مركز الفلك الدولي في بيان أنه من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي.