يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا .. YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، تقام مباراة مان سيتي ضد البايرن التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإتحاد"، في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.

مباراة مان سيتي ضد البايرن بث مباشر

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند نجم مان سيتي، قائمة أغلى 10 لاعبين في القمة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم، وفقًا لما نشرته شبكة "ترانسفير ماركت "المتخصصة في إرقام وإحصائيات اللاعبين.

نستعرض لكم قائمة أغلى 10 لاعبين في قمة مان سيتي ضد البايرن كالتالي:

إيرلينج هالاند – مان سيتي – 170 مليون يورو



فيل فودين – مان سيتي – 110 مليون يورو



جمال موسيالا – بايرن ميونخ – 110 مليون يورو



رودري – مان سيتي – 80 مليون يورو



كيفين دي بروين – مان سيتي – 80 مليون يورو



بيرناردو سيلفا – مان سيتي – 80 مليون يورو



جوشوا كيميتش – بايرن ميونخ – 80 مليون يورو



ماتياس دي ليخت – بايرن ميونخ – 75 مليون يورو



روبن دياز – مان سيتي – 75 مليون يورو



ليروي ساني – بايرن ميونخ – 70 مليون يورو

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم إلى ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة لقاء القمة الذي سيجمع مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني، ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومما لا شك فيه أن هذه المباراة هي الأكثر ترقبًا وإثارة في دور ربع النهائي، لأننا نتحدث عن أكثر فريقين مرشحين لحصد اللقب هذا الموسم بناءً على جودة اللاعبين التي يملكونها، بالإضافة إلى المستوى الرائع الذي قدموه في البطولة منذ بداية الموسم.

ونشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المتوقعة للفريقين، والتي لم تشهد مفاجآت صادمة، حيث سيحاول كل مدرب الاعتماد على اللاعبين الأعلى مستوى في الآونة الأخيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

ومن المتوقع أن يضحي المدرب بيب جوارديولا بالنجم الجزائري رياض محرز في مباراة اليوم، وسيعتمد على برناردو سيلفا في مركز الجناح الأيمن، بينما سيلعب إلكاي جوندوجان في خط الوسط إلى جانب كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان.

على الجانب الآخر، سيعتمد توماس توخيل على جمال موسيالا كصانع ألعاب خلف توماس مولر الذي سيلعب في مركز رأس الحربة الصريح، وهذا سيتطلب التضحية بالنجم السنغالي ساديو ماني الذي لا يمر بأفضل أحواله.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمباراة اليوم

حراسة المرمى: إدرسون

خط الدفاع: جون ستونز.. أكانجي.. روبن دياز.. ناثان آكي

خط الوسط: رودري.. إلكاي جوندوجان.. كيفين دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا.. إيرلينج هالاند.. جاك جريليتش

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة لمباراة اليوم

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: جواو كانسيلو.. أوباميكانو.. دي خليت.. ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش.. جوريتسكا.. جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان.. توماس مولر.. ليروي ساني