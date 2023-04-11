يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا 2023 YALLASHOOT

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بينما يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق بايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة إياب) من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم

بينما تذاع مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، عبر القنوات التالية، قناة beIN Sports premium 1، وعلي قناة beIN 4 K.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر YALLASHOOT اليوم في دوري ابطال اوروبا 2023

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا 2023، إلي المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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