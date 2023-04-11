نقابة المقاولين الأردنيين تتبرع بربع مليون دولار للإعمار في فلسطين

أعلن نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس أيمن الخضيري، عن تحويل مبلغ 250 ألف دولار، لصالح حساب اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، وذلك حصيلة ما تم جمعه من "مقاولي الأردن".



وبين الخضيري أن هذا يدل على إخلاص المقاولين لوطنهم ومليكهم وقضيتهم الأولى فلسطين، والإسهام بتثبيت الأهل في فلسطين، وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال الصهيوني، والوقوف أمام غطرسته وهمجيته اللاإنسانية وممارساته اليومية البشعة.



وقال إن ما يجرى في القدس الشريف من انتهاك لحرماته، وتدنيس لمقدساته، هو محاولة بائسة لتحريف تاريخه، موضحًا أن فلسطين في عيون ووجدان الأردنيين، كما هي على الدوام في عيون الهاشميين ووجدانهم.



وأكد الخضيري أن ما يقوم به الصهاينة بحق الأقصى، يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم، كما أنه ينذر بعواقب وخيمة.