كورة لايف بث مباشر .. يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخYALLA SHOOT يوتيوب

كورة لايف بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخYALLA SHOOT يوتيوب، تترقب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في ملعب "الاتحاد" بلندن، وذلك في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023.

وتعد هذه المباراة من أهم المواجهات في الدور ربع النهائي، حيث ستجمع بين فريقين عملاقين في عالم كرة القدم، وكان كلا الفريقين مرشحين بشدة للفوز بلقب البطولة في هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسة قوية وعرضًا رائعًا من الفريقين، وسيكون محط أنظار عشاق الكرة حول العالم، حيث يُعتبر هذا اللقاء نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيتم نقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية العالمية، وسيتمكن المتابعين من مشاهدتها على الهواء مباشرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت لندن، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق لايبزيج بنتيجة 8/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر.

ومن جانبه، تأهل العملاق الألماني بايرن ميونخ إلى دور الثمانية بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الذهاب بين الفريقين مثيرة ومنافسة قوية، حيث يمتلك كل فريق العديد من النجوم واللاعبين المميزين، ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال

تألق فريقا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على مدار عدة مواسم، حيث تقابلا في ست مباريات سابقة، ولم يحقق أي منهما غلبة واضحة على الآخر.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من بين الست المباريات التي جمعته ببايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فيما نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات أخرى.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة القادمة بين الفريقين مثيرة ومتوازنة، حيث يتمتع كل فريق بالكثير من الإمكانيات والمواهب، ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

موعد مباراة السيتي والبايرن

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والخرطوم والقدس، وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا، بينما ستذاع المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية بثها لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني حصريا عبر قناتي بين سبورت بريميوم 1 و2، حيث تعتبر القناتين هما الناقل الحصري لجميع مباريات دور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوطن العربي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

حكم مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم الساحة الذي سيدير المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، حيث سيدير المباراة الحكم الأسباني “خيسوس خيل مانزانو”، جدير بالذكر أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي.