الصين: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في مارس

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في مارس على أساس سنوي.

وعزا "دونغ ليجوان" كبير الإحصائيين في المكتب الزيادة إلى التعافي المستمر للإنتاج والأنشطة اليومية للسكان، والإمداد الكافي في السوق الاستهلاكية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص بنسبة 2.4 في المائة، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن فبراير.

وفي فئة المواد غير الغذائية، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.8٪. في حين قفزت أسعار الرحلات الجوية بنسبة 37 في المائة مع ارتفاع الطلب على السفر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

يذكر أن الصين حددت هدف تضخم بنحو 3٪ في عام 2023، بعد زيادة بنسبة 2٪ في عام 2022.