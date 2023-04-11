الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في شهر بفضل صعود قطاع المعادن

الاقتصاد
بوابة الفجر


سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في شهر اليوم الثلاثاء مدعومة بصعود ‏قطاع التعدين قبيل بيانات اقتصادية مهمة تصدر خلال الأيام المقبلة، منها تقرير ‏التضخم الأميركي الذي يراقبه المستثمرون عن كثب.‏


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% محققًا مكاسب لليوم الثاني على ‏التوالي.‏


وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0.9% بعد أن سجل مستوى قياسيًا من ‏حيث المكاسب.‏


وقفزت أسهم قطاع التعدين 3.6% محققةً أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ ‏أكثر من أربعة أشهر. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.8%.‏


وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1% بعد أن رفع جيه.بي مورغان سعره المستهدف.‏


كما ارتفع سهم شركة جلينكور 3.3% بعد أن اقترحت مجموعة التعدين إدخال ‏مكون نقدي في عرضها البالغ 22.5 مليار دولار لشراء شركة تيك ريسورسيز.‏


وبدأت الأسهم الأوروبية عام 2023 وسط حالة من التفاؤل لكنها شهدت عمليات ‏بيع في الشهرين الماضيين مع الاضطراب المصرفي الأخير الذي أثر على إقبال ‏المستثمرين على المخاطرة بينما خيمت البيانات الاقتصادية غير الواضحة على ‏توقعات أسعار الفائدة.‏

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