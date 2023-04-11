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كورة ستار.. يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

كورة ستار.. يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم.. Yalla Shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة ستار.. يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم.. Yalla Shoot، أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

ويبحث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تحقيق انتصار مريح في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ ليمنحه أفضلية في مباراة الإياب.

وفي مباراة اليوم، يعول بيب جوارديولا كثيرا على أهداف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهات الثلاث بدور المجموعات، تساوت الكفتان، وفاز كل فريق في 3 مباريات.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مانشستر سيتي:

الحارس: يان سومير.

خط الدفاع: بينجامين بافارد - دايو أوباميكانو - مياتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - سيرج جنابري - ليروي ساني.

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تحقيق انتصار مريح في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ ليمنحه أفضلية في مباراة الإياب.

وفي مباراة اليوم، يعول بيب جوارديولا كثيرا على أهداف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهات الثلاث بدور المجموعات، تساوت الكفتان، وفاز كل فريق في 3 مباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونخ:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

في خط الدفاع: ناثان آكي - روبين دياز - أكانجي - جون ستونز

في خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جيريليش - برناردو سيلفا.

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