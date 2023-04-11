كورة أون لاين.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن وميونخ اليوم يلا شوت رابط ماتش مانشستر سيتي اليوم، دوري أبطال أوروبا، يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، بملعب الاتحاد في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب أليانز آرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني يوم 19 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، أما الفائز من مباراة ميلان ونابولي سيلعب ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ والقناة الناقلة

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

وتنقل مباراة مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ، عبر قناة بي إن سبورتس بريميم 1، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حكم مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الحكم الإسباني، خيل مانزانو، لإدارة مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

قائمة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أولريتش، سومير، تشينك.

الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، ألفونسو ديفيز، بونا سار، كانسيلو، دالي بليند، جوسيب ستانيتش.

الوسط: جوشوا كيميتش، جوريتسكا، جرافينبيتش، جمال موسيالا، آريخون إبراهيموفيتش.

الهجوم: سيرجي جنابري، لورو ساني، كينجسلي كومان، توماس مولر، ماتياس تيل.

مان سيتي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيج الألماني بمجموع المباراتين 8-1، بينما تأهل فريق بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 بمجموع المباراتين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

مواجهة ثأرية بين جوارديولا وتوخيل

يبحث مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، عن تصفية حساب مع توماس توخيل، عندما يزور المدرب الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني، ملعب الاتحاد في مانشستر، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المرة الوحيدة التي بلغ فيها مانشستر سيتي نهائي دوري الأبطال عام 2021، حرمه توخيل، عندما كان مدربا لفريق تشلسي، من اللقب القاري المرموق.

وكانت أيضا تلك هي المحاولة الأقرب للإسباني بيب جوارديولا، من أصل 10 مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ وسيتي، لإحراز اللقب الثالث في مسيرته التدريبية بعد 2009 و2011 مع الفريق الكتالوني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

وأمام مدرجات خالية في ملعب دراجاو بمدينة بورتو البرتغالية، بسبب جائحة كوفيد-19، خرج تشلسي فائزا بهدف نظيف، في مباراة انتصر فيها التلميذ توخيل وقتها على المعلم جوارديولا، بهدف سجله الألماني الدولي كاي هافيرتز لاعب البلوز.