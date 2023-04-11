بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يلا شوت

بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا المقررة اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023.

وتأتي المباراة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا حاليًا صراعا محموما بين أكبر الأندية العالمية ممثلة في الأندية الثمانية التي نجحت في الوصول إلى الدور ربع النهائي.

ويعتبر الكثيرون من عشاق البطولة ووسائل الإعلام العالمية أن هذه مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بمثابة نهائي مبكر لدوري الأبطال هذا الموسم بين العملاق الإنجليزي والوحش البافاري الألماني.

وتقام المباراة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ على أرض ملعب استاد الاتحاد في مدينة مانشستر وسط حضور كبير من جماهير السيتي المتحفزة لرؤية الفريق يرفع الكأس ذات الأذنين للمرة الأولى في تاريخه.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة النارية الصعبة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «الاتحاد» في إنجلترا.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة مانشستر سيتي اليوم عبر قناة:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات أخرى تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

TV3 Danmark

RTE Two

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

CBC Sport HD

RMC Sport 1

Eleven Sports 2 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Sky Sport Austria 2 HD

C More Sport 1 HD fin

SuperSport Premier League

Arena Sport 7 HD Croatia

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الشهير التونسي عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

جوارديولا: مانشستر سيتي تنتظره مباراة نهائية أمام بايرن ميونخ

ينتظر أن تشهد مباراة الليلة ظهور الجناح الجزائري رياض محرز في التشكيل الأساسي للسيتي، حيث ينتظر أن يلعب الفريق السماوي بتشكيلة تضم: إيدرسون وكايل وولكر ومانويل أكانجي وروبين دياز وناثان آكي ورودري وكيفن دي بروين وإيلكاي جوندوجان ورياض محرز وجاك جريليش وإيرلينج هالاند.

من جهته، دعا بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي جميع السيتي لحضور مباراة بايرن ميونخ، وقال: «لدينا مباراة نهائية اليوم لذا أرغب بدعوة الجميع، علينا أن نحدث الكثير من الضوضاء، وأن ندعم اللاعبين فهم يستحقون ذلك، ستكون مباراة صعبة بشكل لا يصدق، مع مشجعينا سنفعل كل شيء ونأمل أن ننتقل للدور ربع النهائي«.