مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، يلتقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غريمه نادي بايرن ميونخ الإلماني في إطار مبارايات الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر ان العملاق البفاري، نادي بايرن ميونخ الألماني قد تخطي عقبة باريس سان جيرمان في الدور السابق بنتيجة 3 أهداف.

بثماني أهداف مقابل هداف في مجموع المبارتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي امام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

سيطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة ال9 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة ال10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

حيث يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي امام بايرن ميونخ في تمام الساعة ال7 بتوقيت المغرب ومورتانيا، الساعة ال8 بتوقيت تونس والجزائر، الساعة ال9 بتوقيت مصر والسودان وليبيا، الساعة ال10 بتوقيت السعودية والبحرين واليمن والأردن وسوريا ، الساعة ال11 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم أمام بايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا 2023

يمكنكم متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وستتم إذاعة المباراة عبر الشاشات الأتية:

beIN sports Premium 1 بصوت المعلق عصام الشوالي

beIN 4K بصوت المعلق عصام الشوالي

يفتح استاد الاتحاد ابوابة لاستضافة مباراة قوية تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق بايرن ميونخ بث مباشر اليوم، وذالك ضمن منافسات دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، وسنعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر والقنوات الناقلة التي تبث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، ومعلق المباراة.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر

حيث تقام مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ | اضغط هنـــا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، عبر القنوات التالية، قناة beIN Sports premium 1، وعلي قناة beIN 4 K، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي عصام الشوالي.