يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم، بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بايرن ميونخ الألماني اليوم 11 أبريل 2023، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب الاتحاد.

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ذهاب دور الستة الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها اليوم الثلاثاء 11 أبريل على ستاد الاتحاد.

كانت مباراتي دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لفريق مانشستر سيتي قوية أمام لايبزيج، حيث تمكن السيتزينز من تسجيل انتصار عريض في مجموع المباراتين بنتيجة 8-1، وهو المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى الدور القادم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

مهمة بايرن ميونخ ستكون صعبة للغاية في مباراة الليلة كونها تأتي أمام فريق كبير به الكثير من الأدوات التي تزيد من صعوبة المواجهة، لكن الفريق يثق في قدراته وإمكانياته الكبيرة في التأهل، خاصة بعد الإطاحة بباريس سان جيرمان من دور الستة عشر.

يحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بفارق كبير لتأمين موقفه في مباراة الليلة، قبل مواجهة الإياب المرتقبة على ملعب أليانز أرينا، والفوز بأي نتيجة قد يكون أمرا مميزا لكن الفارق الكبير من الأهداف يزيد من الشعور بالثقة قبل لقاء الفريقين في ملعب أليانز أرينا.

في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، تعادل مانشستر سيتي في الذهاب أمام لايبزيج بهدف لمثله، قبل أن يحقق انتصارا بالسبعة في ملعب الاتحاد في مواجهة الإياب.

أما نادي بايرن ميونخ فقد تفوق على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر ذهابا بهدف دون رد، وإيابا بثنائية نظيفة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حيث تقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

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