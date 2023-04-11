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نوردشيلاند الدنماركي يتوج ببطولة المستقبل الدولية في هولندا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح فريق نوردشيلاند الدنماركي في تحقيق لقب بطولة المستقبل الدولية تحت 17 سنة، والتي أقيمت في هولندا في الفترة من 8 إلي 11 إبريل الحالي، والتي كانت تضم عدد من أفضل الأندية في أوروبا.

وشهدت البطولة التي نظمها نادي أياكس الهولندي مشاركة تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي واندرلخت البلجيكي وبروسيا مونسنجالادباخ الإلماني وباتشوكا المكسيكي.

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وحقق نوردشيلاند الدنماركي الفوز على أياكس الهولندي في المباراة النهائية بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان الفريق الدنماركي بدأ مشواره في البطولة بالعادل مع أندرلخت بهدف لكل منهما، وفي المباراة الثانية حقق فوزًا كبيرًا على تشيلسي بأربع أهداف نظيفة، كما حقق الفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

وفي مباراة نصف النهائي نجح نوردشيلاند في تحقيق الفوز على بوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف، ثن التتويج بالبطولة على حساب أياكس الهولندي.


ويعد نادي نوردشيلاند الدنماركي مملوك لأكاديمية Right To Dream، وهي أكاديمية متخصصة عالميًا في تطوير المواهب الناشئة في كرة القدم أسسها توم فيرنون الرئيس التنفيذي لمجموعة Right To Dream العالمية عام 1999 في غانا، قبل أن تستحوذ عليها "مجموعة منصور" في عام 2021.
ونجحت الأكاديمية في السنوات الماضية، في ظهور عدد من نجوم الكرة الأوروبية في الوقت الحالي، وتواجد عدد كبير من أبنائها في أكبر الأندية الاوروبية على رأسهم محمد قدوس مهاجم أياكس الهولندي، وعبد المجيد وارث مهاجم أنورثوسيس القبرصي، وكمال الدين سليمانا جناح ساوثهامبتون الإنجليزي، وفوسينا موموني التي مثلت غانا في كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا.

مجموعة منصور باريس سان جيرمان اندرلخت البلجيكي اياكس الهولندي باريس سان جيرمان الفرنسي المكسيكي مباراة نصف النهائي محمد قدوس
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