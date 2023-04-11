المركزي الإماراتى: ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.6% أو ما يعادل 34.1 مليار درهم مقابل 611.1 مليار درهم في يناير 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 1.53% توازي 9.7 مليار درهم مقارنة بنحو 635.5 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وذكر المصرف المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 967.8 مليار درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 12.9%، مقابل 856.9 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 110.9 مليار درهم.

و "الودائع شبه النقدية"، حسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها دون إخطار مسبق.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 404.1 مليار درهم في يناير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 37.8% مقابل 293.2 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 110.9 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 123 مليار درهم في نهاية يناير الماضي الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10.8% مقارنة بنحو 123 مليار درهم في يناير 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و106.9 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يناير الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 11.5% لتصل إلى 536.4 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة بنحو 481.2 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 55.2 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 165.7 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و144.9 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و123 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و102.8 مليار درهم حساب الاحتياطي.