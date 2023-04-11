صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لمستويات 3.1% في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


أشار تقرير صندوق النقد الدولي الثلاثاء 11 أبريل نيسان، إلى رفع الصندوق لتوقعات نمو اقتصاد السعودية بمقدار 0.5% إلى مستويات 3.1% لعام 2023، مقارنة بتقديرات يناير والتي كانت عند 2.6%.

كما خفض التقرير توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7% لعام 2023 بعدما شهدت التوقعات 4% في كانون الثاني يناير 2023.

وتوقع التقرير نمو اقتصاد العراق إلى 3.7% في 2023، إضافة لتوقعات بنمو اقتصاد الإمارات إلى 3.5% في 2023، أما اقتصاد المغرب فيتوقع الصندوق أن يشهد نموًا قدره 3% في 2023.

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