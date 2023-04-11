تحسن معنويات مستثمري منطقة اليورو خلال أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهر مسح الثلاثاء 11 أبريل نيسان، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت في أبريل نيسان بعد انخفاضها فجأة في مارس آذار، لتعاود بذلك مسار التحسن الذي انتهجته في الشهور القليلة الماضية مع ارتفاع تقديرات الظروف الحالية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -8.7 نقطة في أبريل نيسان من -11.1 نقطة في مارس آذار ليتجاوز بذلك التوقعات.
             
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند -9.9 نقطة في أبريل نيسان.
             
وذكر أن الاستطلاع شمل 1300 مستثمر وأُجري بين 6 و8 أبريل نيسان.

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