أسعار الذهب تعاود الارتفاع فوق مستوي 2000 دولار

ارتفع الذهب مرة أخرى فوق مستوى 2000 دولار الرئيسي يوم الثلاثاء مع نزول الدولار عن ذروة سجلها في الجلسة الماضية، في حين يترقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر غدا الأربعاء بحثا عن مؤشرات على مسار رفع الفائدة في المستقبل.

وبحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2005.79 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة أيضا مسجلة عند التسوية 2019.00 دولار.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم من تراجع للدولار، بعد قفزة في الجلسة السابقة، مما ساعد أيضا على تعويض أثر ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في مايو أيار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون ويليامز إن احتمال إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس هو نقطة انطلاق جيدة.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.08 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 997.20 دولار وقفز البلاديوم ثلاثة 1.3 بالمئة إلى 1454.17 دولار.