أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-4-2023.. قفزة بسعر المعدن الأصفر
قفزت أسعار الذهب في بداية التعاملات بسوق الصاغة اليوم الأربعاء، مع تجاوز سعر المعدن الأصفر مستوي 2000 دولار للأوقية.
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب عيار ٢١: 2225 جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤: 2542.75 جنيه
سعر الذهب عيار ١٨: 1894 جنيه
سعر الذهب عيار ١٤: 1477.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 17680 جنيه
أسعار الذهب عالميًا:
ارتفع الذهب مرة أخرى فوق مستوى 2000 دولار الرئيسي اليوم الثلاثاء مع نزول الدولار عن ذروة سجلها في الجلسة الماضية، في حين يترقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر غدًا الأربعاء بحثا عن مؤشرات على مسار رفع الفائدة في المستقبل.
وبحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2005.79 دولار للأوقية. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8% أيضا مسجلة عند التسوية 2019.00 دولار.
وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم من تراجع للدولار، بعد قفزة في الجلسة السابقة، مما ساعد أيضا على تعويض أثر ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في مايو أيار.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرتلي في نيويورك جون ويليامز إن احتمال إقدام الفدرالي على رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس هو نقطة انطلاق جيدة.
وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.08 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6% إلى 997.20 دولار وقفز البلاديوم 1.3% إلى 1454.17 دولار.