سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 12-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراء وبيعا ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.44 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.55 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.64 جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (9-14) قرشا شراء وبيعا ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.10 جنيه للشراء و38.42 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.22 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.47 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

وعربيا سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع وسجل الدينار الكويتي 99.58 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - شم النسيم وعيد الفطر.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

مطرود من التتش.. الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع "مقلب إفريقيا"

عاجل.. نجم منتخب مصر يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

"رحيل آخر".. فيوتشر ينقذ نجم الأهلي من نار مارسيل كولر

موقع ماى سيما MYCIMA وي سيما WECIMA مشاهدة الافلام مباشرة افلام ومسلسلات مشاهدة مباشرة اون لاين عربى واجنبى افلام مترجمة ومسلسلات مترجمة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي يلا كورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع

عاجل.. إمام عاشور يوقع للأهلي 4 سنوات ونصف

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”