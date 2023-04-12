وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يستعرضان أوجه التعاون المشترك

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين فى وضع المخططات لتنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية فى بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


واستعرض وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال، المقترحات التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، وتم استعراض البدائل المقترحة لتنمية الأرض بما يعظم الاستفادة من أصول الدولة.


وأكد وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال، أهمية التعاون والتنسيق المتواصل والمثمر بين الجانبين، للعمل على الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يعظم العوائد، ويدفع عجلة التنمية.

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