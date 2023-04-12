موانئ البحر الأحمر تتداول 577 ألف طن بضائع عامة خلال مارس الماضي



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 577 ألف طن بضائع عامة بموانئها خلال مارس الماضي بارتفاع 17% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الواردات سجلت 197 ألف طن بضائع بينما ارتفعت الصادرات بنحو 4 % عن نفس الفترة المثيلة من العام الماضي لتصل إلى 380 ألف طن بضائع لافتا إلى أن ميناء سفاجا شهد تداول 428 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 37% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 159 ألف طن وصادر 269 ألف طن.

وأضافت أن ميناء نويبع سجلت تداول 64 ألف طن بنسبة زيادة 16% عن الفترة المثيلة بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 53 ألف طن بضائع فيما شهد ميناء السويس تداول 11 ألف طن بنسبة زيادة 110% عن الفترة المثيلة بكمية وارد 3 آلاف طن وصادر 8 آلاف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 24 ألف طن بروبلين وامونيا وتصدير 50 ألف طن فوسفات من ميناء الحمراوين.

ووجه رئيس الهيئة المهندس محمد عبدالرحيم بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وعدم تكدس الشاحنات داخل الموانئ والعمل على سرعة الإفراج عنها لتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكمة على الأرصفة.

وأشار إلى أن زيادة كمية تداول البضائع بموانئ الهيئة تأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وأعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وتقديم الهيئة كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.