كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي: البنوك في وضع “غير مستقر” مما يخلق مخاطر على النمو

الاقتصاد
بوابة الفجر

حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، الثلاثاء 11 أبريل نيسان، من أن البنوك في وضع "غير مستقر" الأمر الذي قد يخلق مخاطر على النمو العالمي.

وقال غورينشاس في مقابلة مع CNBC: "نحن قلقون بشأن ما رأيناه في القطاع المصرفي، لا سيما في الولايات المتحدة، وبعض البلدان الأخرى، والذي قد يؤثر على النمو في عام 2023".

أدى رفع الفائدة المتكرر من قبل البنوك المركزية إلى زيادة تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك، في الوقت الذي يشهد فيه المقرضون أيضًا بعض الخسائر في الأصول مثل السندات طويلة الأجل.

وأضاف غورينشاس: "لدى البنوك وسائل صحية للتعامل مع الأزمات، لكن من المؤكد أن هذا الأمر سيقودهم إلى أن يكونوا أكثر حذر من ذي قبل، وربما يخفضون نسب الإقراض إلى حد ما".

ويرى صندوق النقد الدولي أن شروط التمويل للبنوك قد تشهد تشديدًا بشكل أكبر وتضغط على الإقراض، مما يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5% في 2023 من 2.8% في التوقعات السابقة.

وأصدر صندوق النقد الدولي الثلاثاء 11 أبريل نيسان، أحدث تقرير لنمو الاقتصاد العالمي، والذي تضمن أضعف توقعات النمو على المدى المتوسط في أكثر من 30 عامًا.

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