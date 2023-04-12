مسلسل بابا المجال في صدارة جوجل.. اعرف مواعيد عرض الحلقة 21

منوعات
بابا المجال
بابا المجال

مسلسل بابا المجال من الأعمال الدرامية الرمضانية التي لاقت نجاحا جماهيريا منذ بداية عرضة في شهر رمضان المبارك، حيث يمون للنجم مصطفى شعبان، ويتالق ويكون المسلسل تريند يوميا بعدعرض حلقاته، نظرا لاحداثه المهمة والشيقة التي يتابعها الجمهور بحماس.

ويُعرض مسلسل بابا المجال في موسم دراما مسلسلات رمضان 2023، ويحظى باهتمام وإقبال كبير منذ عرض أولى الحلقات.

ومسلسل بابا المجال، يترقب المشاهدين أحداثه ومتابعةحلقاته يوميا منذ عرضه لتفاصيله المهمة والشيقة ولأداء مصطفى شعبان المبهر.

مواعيد عرض مسلسل بابا المجال على قناة النهار

ويعرض مسلسل بابا المجال الحلقة 21 قناة النهار الساعة 10 مساء الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 9 صباحًا،

مواعيد عرض مسلسل بابا المجال على قناة النهار دراما

ويعرض على قناة النهار دراما في تمام الساعة 11:00 مساءً، والاعادة الساعة 4 صباحًا، ولإعادة الثانية الساعة 8 صباحًا. وعلي قناة SBC الساعة 7.45 مساء وعلي قناة الأردن الساعة 9:15 مساء

 

أبطال مسلسل بابا المجال

مسلسل بابا المجال إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبوعلى، وبطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي،سوسن بدر، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وجومانا مراد، وسهر الصايغ، ومجموعة من الفنانين والفنانات.

أبطال مسلسل بابا المجال أحداث مسلسل بابا المجال اغنية رمضان بمسلسل بابا المجال بابا المجال الحلقه الاولي برومو بابا المجال برومو مسلسل بابا المجال
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - شم النسيم وعيد الفطر.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

مطرود من التتش.. الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع "مقلب إفريقيا"

عاجل.. نجم منتخب مصر يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

"رحيل آخر".. فيوتشر ينقذ نجم الأهلي من نار مارسيل كولر

موقع ماى سيما MYCIMA وي سيما WECIMA مشاهدة الافلام مباشرة افلام ومسلسلات مشاهدة مباشرة اون لاين عربى واجنبى افلام مترجمة ومسلسلات مترجمة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي يلا كورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع

عاجل.. إمام عاشور يوقع للأهلي 4 سنوات ونصف

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”