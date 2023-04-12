مسلسل بابا المجال في صدارة جوجل.. اعرف مواعيد عرض الحلقة 21

مسلسل بابا المجال من الأعمال الدرامية الرمضانية التي لاقت نجاحا جماهيريا منذ بداية عرضة في شهر رمضان المبارك، حيث يمون للنجم مصطفى شعبان، ويتالق ويكون المسلسل تريند يوميا بعدعرض حلقاته، نظرا لاحداثه المهمة والشيقة التي يتابعها الجمهور بحماس.

ويُعرض مسلسل بابا المجال في موسم دراما مسلسلات رمضان 2023، ويحظى باهتمام وإقبال كبير منذ عرض أولى الحلقات.

ومسلسل بابا المجال، يترقب المشاهدين أحداثه ومتابعةحلقاته يوميا منذ عرضه لتفاصيله المهمة والشيقة ولأداء مصطفى شعبان المبهر.

مواعيد عرض مسلسل بابا المجال على قناة النهار

ويعرض مسلسل بابا المجال الحلقة 21 قناة النهار الساعة 10 مساء الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 9 صباحًا،

مواعيد عرض مسلسل بابا المجال على قناة النهار دراما

ويعرض على قناة النهار دراما في تمام الساعة 11:00 مساءً، والاعادة الساعة 4 صباحًا، ولإعادة الثانية الساعة 8 صباحًا. وعلي قناة SBC الساعة 7.45 مساء وعلي قناة الأردن الساعة 9:15 مساء

أبطال مسلسل بابا المجال

مسلسل بابا المجال إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبوعلى، وبطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي،سوسن بدر، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وجومانا مراد، وسهر الصايغ، ومجموعة من الفنانين والفنانات.