دعاء العشر الأواخر من رمضان: «رب افتح بيني وبينك واجعلني في عبادك الصالحين»

ننشر لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية دعاء العشر الأواخر من رمضان، لعام 2023/ 1444، ففي العشر الأواخر يكثر الدعاء لاستجابته والتقرب من الله عز وجل ففيهما يكون صالح الاعمال وفيهما ليلة القدر فالدعاء يقرب العبد من ربه متمنيا السجود والتقرب من الله في ليلة القدر والتضرع والخشوع إلى الله بقول دعاء ليلة القدر وأفضل الأدعية المراد ترديدها في العشر الأواخر من رمضان.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

1- رب افتح بيني وبينك واجعلني في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة رجوتك ارحم ضعفي وردني إليك بالنعمة لا بالامتحان.

2- اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

3- اللهم اعصمنا من المعاصي والآثام، واشغلنا بخير ما يرضيك عنا، واشغلنا بك عن همومنا يا مفرج كل كرب، ويا غافر كل ذنب يا رب العالمين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

اللهم فرج الهم عن المهمومين.. ونفث الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين.

اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا.

اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.

اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. سبحانك إنك على صراط مستقيم.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مستجاب

1- اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامًّا على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ

2- اللهم اجبِر الكسرَ وزِدِ البر، يا من تزيد في الخلق ما تشاء زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك يا رب العالمين.

3- اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجتنا، واشرح صدورنا، وعافنا واعفُ عنا يا عفو يا غفور.

دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان