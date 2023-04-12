موانئ البحر الأحمر تتداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و922 شاحنة، و78 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1925 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الواردات بلغت 5 آلاف طن بضائع، و573 شاحنة، و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و349 شاحنة، و12 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين "أمل ودليلة" وغادرته السفينتان "الحرية، وبوسيدون إكسبريس"، فيما جرى تداول 3 آلاف و500 طن بضائع و335 شاحنة بميناء نويبع البحري، ويستعد الميناء لاستقبال السفن الثلاث "سينا، وأيلة، وبريدج".