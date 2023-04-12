أسعار الذهب ترتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية



سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا الأربعاء 12 أبريل نيسان، مع تراجع الدولار ووسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.



وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 2005.18 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2020.10 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1% ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرًا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتُظهر خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 68.9% أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



ويعتبر الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير عند 25.06 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.3% إلى 997.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1456.08 دولار.