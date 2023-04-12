ميناء دمياط تتداول 59 سفينة حاويات وبضائع عامة



استقبل ميناء دمياط 11 سفينة وغادرته 11 سفينة، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ليصل إجمالي السفن المتداولة بالميناء إلى 59 سفينة.

وذكر ميناء دمياط، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22815 طنا تشمل: 10880 طن يوريا صب و226 طن يوريا معبأ و619 طن صويا و501 طن بودرة طفلة معبأ و766 طن ملح معبأ و1450 طن مولاس و3073 طن كلينكر و5300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17547 طن تشمل: 649 طن خردة و1110 طن عدس و273 طن بسلة و2800 طن فول و5000 طن ذرة و3804 طن قمح و3500 طن صويا و250 طن خشب زان و498 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 161 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 520 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 51 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4591 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158809 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131812 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2517 طن قمح متجهين إلى شبرا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 5149 شاحنة.