تراجع مؤشرات البورصة في ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب الأفراد فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والمحلية نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.082 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.7 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.8 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس/ 30 بنسبة 1.59 في المائة ليبلغ مستوى 16741.45نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس/ 70 بنسبة 0.46 في المائة ليبلغ مستوى 2973.94 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس/ 100الأوسع نطاقا، والذي فقد نحو 0.67 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى4466.56 نقطة.