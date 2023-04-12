خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء الموافق 12 إبريل 2023

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ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء الموافق 12 إبريل 2023، حيث تعرضت المحافظات منذ لقليل لأمطار متفاوتة الشدة، وتقلبات جوية على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

وعن خريطة سقوط الامطار اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظات (الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط)،

وخريطة سقوط الأمطار تؤكد وجود مطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

وخريطة سقوط الأمطار، تكشف عن تقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

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الأرصاد تنشر خريطة الأمطار يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان (بيان تفصيلي)

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سقوط أمطار رعدية غزيرة على بعض محافظات الجمهورية (التفاصيل)

حالة الطقس اليوم

أما تفاصيل حالة الطقس اليوم، إليكم ما يلي:

1- نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

2- نشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

سبب التقلبات الجوية اليوم

3- عدم استقرار حالة الطقس نتيجة لتأثر شمال الجمهورية بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا مصاحب له منخفض جوي آخر على سطح الأرض جهة الشرق، حيث يجلب كتلة هوائية باردة ورطبة.

نصائح الارصاد الجوية 

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند النزول إلى الشارع حرصا على سلامتهم.

ووجه خبراء الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين، مفاداها، عدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى  16 درجة  .

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