شركة تويتر تتحول إلى "X Corp "

الاقتصاد
بوابة الفجر


كشفت وثائق قانونية أن شركة تويتر لم يعد لها وجود كشركة مستقلة، بعد أن أصبحت جزء من شركة حديثة تحمل اسم X Corp، ما زاد من حالة الضبابية بشأن مستقبل عملاق التواصل الاجتماعي.

والثلاثاء نشر مالك تويتر إيلون ماسك تغريدة بحرف واحد "X" وهو حرف لطالما ارتبط بالملياردير المثير للجدل.

ولا يخفي ماسك رغبته في إنشاء "تطبيق كل شيء" وسبق أن قال إن شراء تويتر سيسرع من عملية إنشاء "التطبيق X".

وتقوم فكرة "تطبيق كل شيء" على تطبيق واحد يجمع كل الوظائف مثل الدفع الإلكتروني وحجز التذاكر وتبادل الرسائل والمحادثات والملفات، وفي الصين يوجد تطبيق مماثل يحمل اسم WeChat.

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