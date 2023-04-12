تصدر أسم فريق طلائع الجيش الأكثر بحثًا على محرك جوجل منذ الأمس، حيث خاص طلائع الجيش أخر مباراياته في البطولة العربية أمام فريق أهلي طرابلس، وفيما يلي نستعرض معكم نتيجة وملخص مباراة أهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية.

نتيجة وملخص مباراة أهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

نتيجة وملخص مباراة أهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية.. ودع فريق طلائع الجيش البطولة العربية، بعدما تعادل مع أهلي طرابلس بهدف لكل فريق في لقاء العودة، لتصبح نتيجة المباراتان 3-2 لصالح الفريق الليبي.سجل بول جوليس الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، وتعادل أنيس محمد لأهلي طرابلس في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، بخسارة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفـ وسيواجه أهلي طرابلس في الدور التمهيدي الثاني فريق النهضة العماني بعد عبوره شباب الخليل الفلسطيني.

ويشارك طلائع الجيش في البطولة العربية، بعد أن نجح في إنهاء الدوري الممتاز الموسم الماضي في المركز الرابع، والمتأهل من تصفيات الدورين التمهيدي الأول والثاني سينضم للمجموعة الثانية للبطولة التي تضم أندية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي.