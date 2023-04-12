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بدء العمل بالمقر الجديد لوزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة

أخبار مصر
الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

باشر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري العمل من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابع الاستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل النهائي لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وصرح الدكتور سويلم - في بيان اليوم - بأن المبانى الحكومية بالعاصمة الادارية تواكب العصر وتوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، بإمكانيات أكثر تطورًا تلبى متطلبات التحول الرقمي، حيث تتمتع المبانى بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر.

وأشار إلى أهمية هذا الإنتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة فى هذا المجال.

وقام الدكتور سويلم بجولة تفقدية بالمبنى يرافقه عدد من قيادات الوزارة، موجها بضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل مبنى الوزارة الجديد.

كنا عقد الوزير اجتماعًا بحضور المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ومسئولى ملف الانتقال للعاصمة للاطمئنان على الترتيبات النهائية لانتقال العاملين للعاصمة، حيث تم استعراض المجهودات والإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة، وقامت الوزارة بإنشاء وحدة للتحول الرقمى، وعمل أرشفة لما يقرب من ٦ مليون وثيقة، ورقمنة ٢٣٢ إدارة مختلفة.

و وجه سويلم بأن تبدأ كل جهات الوزارة فى الانتقال لمبنى الوزارة الجديد، وقيام الأطقم المختصة بالوزارة بالبدء فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى.

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