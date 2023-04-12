نقدم موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023، حيث يتشوق مشجعي كرة القدم حول العالم لمتابعة مباريات دوري الأبطال اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023.. يلتقي فريقا ريال مدريد وتشيلسي الليلة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2023

كما اعتاد الجمهور المصري، فإنه من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن حفيظ دراجي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وتشيلسي المقرر لها الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.