يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم 12-4-2023 في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم 12-4-2023 في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي، التي تقام ضمن لقاءات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليج".

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

سيتم نشر بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، فور انطلاق المباراة.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة تغطية حية، دقيقة بدقيقة عبر مركز مباريات "بوابة الفجر"، عبر الرابط التالي: "مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا"

تقديم مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي في مباراة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".

المباراة الأخيرة التي جمعت بين ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا كانت في ربع النهائي بنتيجة 3-2 وتأهل النادي الملكي لنصف النهائي في النهاية.

يذكر أن ريال مدريد قد تأهل من دور الـ 16 بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 5-2 في الذهاب وفي العودة فاز "الملكي" بنتيجة 1-0.

أما تشيلسي ففاز على بوروسيا دورتموند في الذهاب بنتيجة 1-0 وفي العودة فاز بنتيجة 2-0 في دور الـ 16،

فرانك لامبارد المدير الفني الجديد الذي تم تعيينه قبل أيام لقيادة تشيلسي، يسعى لتحقيق مفاجأة أمام الريال حامل اللقب، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به البلوز في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حاليًا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، الأسبوع المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 18أبريل بتوقيت القاهرة.

طريق ريال مدريد وتشليسي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وصل فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والتي ستجمعهما في دور ربع النهائي.

وإليكم تفاصيل المباراة في السطور التالية: -

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تقام مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، مساء الأربعاء 12 أبريل 2023.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

ملعب مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تلعب مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

معلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

يقوم بالتعليق على مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، المعلق الرياضي "حفيظ دراجي".

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، عبر القنوات التالية:

beIN 4K HDR

beIN Sports 1 HD Premium

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

BTV Action

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Match! TV

CBC Sport HD

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Sky Sport Football Italia

Sky Sport Austria 2 HD

Virgin Media Two

VTM 2 HD

SuperSport Premier League

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: رايس جيمس، ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي، بين تشيلويل.

الوسط: نجولو كانتي، إنزو فيرنانديز، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، كاي هافريتز، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

نتائج مواجهات ريال مدريد ضد تشيلسي

الأرقام تشير إلى أن 7 مواجهات قوية خاضها ريال مدريد ضد تشيلسي قبل مباراة الليلة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبشكل واضح ينحاز التاريخ إلى البلوز في تاريخ مواجهات الفريقين حيث حقق الفوز في 4 مباريات في حين لم يتمكن الريال سوى من حسم لقاء واحد فقط لصالحه بينما انتهت 2 من مواجهات الفريقين بالتعادل.

وتشير حصيلة لأهداف إلى تسجيل لاعبو تشيلسي 11 هدفًا في مقابل 8 أهداف فقط أحرزها الريال.

القيمة السوقية بين ريال مدريد وتشيلسي قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

يتفوق تشيلسي على ريال مدريد من حيث القيمة التسويقية، رغم تفوق الريال في الألقاب والتاريخ.

تبلغ القيمة التسويقية لنادي تشيلسي الإنجليزي 1.20 بليون يورو، أمام القيمة التسويقية لريال مدريد التي وصلت إلى 860.80 مليون يورو.

لكن ريال مدريد يتفوق من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ 34 مليون يورو، مقابل 31 مليون يورو للبلوز.

اللاعب الأعلى قيمة سوقية في ريال مدريد وتشيلسي

يعد اللاعب فينيسيوس جونيور أعلى اللاعبين في الفريقين قيمة سوقية، بـ 120 مليون يورو.

ويأتي إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي كأعلى اللاعبين في صفوف البلوز، بقيمة 85 مليون يورو.

