يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب دور الربع النهائي فى منافسات دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة بكثرة هذه الأيام عن طريقة مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي. تابع معنا ميعاد وطريقة مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت.

يلا شوت.أين يمكنني مشاهدة مباراة ريال مدريد – تشلسي بث مباشر؟

بإمكانكم متابعة مواجهة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم على العديد من المواقع التي تختص بتقديم خدمة البث المباشر للمباريات الأوروبية لا سيما مواجهات الريال الإسباني، ولعل أبرزها:

yalla shoot موقع يلا شووت.

كورة لايف.

فى العارضه.

كوره ستار.

موقع يلا شوف

كما يمكنكم التعرف على تفاصيل وطريقة مشاهدة المباريات اليوم من خلال موقع الفجر الرياضي موسوعة كرة القدم العربية والعالمية.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

مباراة تشيلسي وريال مدريد من المقرر أن تقام يوم الأربعاء 12 أبريل من العام الجاري ضمن ريع نهائي دورى أوروبا للأبطال، وذلك فى استاد سانتياغو برنابيو بالعاصمة الاسبانية. في تمام الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة. تابع معنا الجدول الآتي للتعرف على توقيت اللقاء المرتقب حسب التوقيت المحلي لمنطقتك الزمنية:

السعودية: الرياض – جدة 10 pm القاهرة التاسعة ليلا دول المغرب العربي الثامنة مساءً الامارات العربية المتحدة الحادية عشرة ليلًا جرينتش السابعة مساء

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأبيض الملكي ضد تشيلسي

مباراة الذهاب بين تشلسي والميرنغي بث مباشر منقولة بث مباشر اليوم علي قنوات بي ان سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوربا. حيث بإمكانكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي على قناة hd2 وbein sport 4k بث مباشر.

نظرة حول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مشاهدة مباراة ريال وتشيلسي

كوارتر فاينال دوري الأبطال 12-4-2023يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني وضيفه تشيلسى الإنجليزي في مباراة قوية وسيكون موعد لقاء الملكى فى نفس توقيت مواجهة إي سي ميلان الإيطالي ونظيره نابولي، وذلك الاربعاء 12 ابريل. أما يوم الثلاثاء فستكونون مع مباراتي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبنفيكا – الإنتر. حيث بإمكانكم مشاهدة مباريات اليوم بث مباشرعبرالقنوات والمنصات آنفة الذكر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

لمحة حول أداء الفريقين قبل مباراه ريال مدريد وتشيلسي اليوم

بعد خسارة الفريقين مباراتهما في الدوري الإنجليزي والاسباني أنتم علي موعد لمشاهدة أهم مباريات دوري ابطال اوربا لهذا الموسم مناصفة ولقاء السيتي والبايرن. وعلى الرغم من تعثر نادي تشيلسى أمام وولفرهامبتون بالخسارة 1-0.

وقبلها التعادل السلبي فى لقاء ليفربول وتشيلسي إلا أن الفريق بقيادة أسطورته فرانك لامبارد يسعى لتغيير الصورة السلبية التي ظهر بها هذا الموسم.

أما الريال بقيادة مدربه المحنك كارلو أنشيلوتي فهو يسعى للمضي قدمًا للتويج بالبطولة الخامسة عشرة في تاريخ النادي الملكي. وذلك بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة لمصلحته والتأهل لنهائي بطولة كأس اسبانيا.

مشاهدة ملخص مباراة ريال مدريد – تشيلسي

متابعة مباريات اليوم بث مباشر من الأمور التي يبحث عنها عشاق الفريقين فبعد مباراة ريال مدريد وفياريال يأمل عشاق الملكي بتخطي البلوز في هذا الدور.

أما جمهور البلوز فهي قلقة بعد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر وبعدها مواجهة البلوز ضد الوولفز حيث تعثر الفريق في المواجهتين.

أين يمكنني مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

على قنوات bein sports اتش دي 2 و4k.

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي؟

الأربعاء 12 أبريل الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي النتيجة المتوقعة قبل مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

نتوقع فوز الريال بفارق هدف.

بهذا وصلنا معكم إلى نهاية مقالنا حول مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي (real madrid vs chelsea) ضمن إطار الربع النهائي من دوري أبطال أوربا شامبيونزليج، والذي يسعى فيها المرينجي لتحقيق الفوز على ملعب سانتياغو برنابييه بيما يتمنى جمهورالبلوز تحقيق مفاجأة مدوية في العاصمة الاسبانية.