الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

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بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا،مباراة ريال مدريد وتشيلسي الليلة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يترقبها الملايين من عشاق كرة القدم العالمية وعشاق الفريق الملكي ريال مدريد على وجه الخصوص خاصة أن مباراة الليلة بين ريال مدريد وتشيلسي ستكون في عقر دار ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو

وتقدم الفجر الرياضي متابعة لما قبل مباراة ريال مدريد وتشيلسي، وموعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي، والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي، وتشكيل ريال مدريد المتوقع، وتشكيل تشيلسي المتوقع، ومتابعة لأهم أحداث مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

توقيت لقاء ريال مدريد ضد تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد ضد تشيلسي اليوم الساعة الثامنة مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والاردن، وجنوب إفريقيا، وعند الساعة العاشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والساعة الحادية عشر مساء، بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

وفقًا لما هو معتاد، فإنه ستنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري رابطة أبطال أوروبا في المنطقة.

واعلنت أدارة القناة أن حفيظ دراجي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وتشيلسي الليلة في المباراة التى ستقام عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

حكم مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تم تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ايتكسير، لإدارة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أنيلعب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ضد تشيليى بقوته الضاربة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ميليتاو، كامافينجا
خط الوسط: تشواميني، ودريتش، توني كروس، فالفيردي
خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ريال مدريد في دوري الأبطال

من المنتظر أن يلعب فريق تشيلسي ضد ريال مدريد بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: بن تشيلوبل، فوفانا، خاليدو كوليبالي، ريس جيمس
خط الوسط: كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، نجولو كانتي
خط الهجوم: كاي هافيرتز، رحيم ستيرلينج، جواو فيليكس

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