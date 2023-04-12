يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الريال اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT ، سلطت الصحف الإسبانية، الأربعاء، على موقعة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، في إطار ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لكل فريق، حيث سيعتمد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على طريقته المعتادة وهيّ (4-3-3).

وبحسب "ماركا"، فإن أنشيلوتي سيلجأ للفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا ليقود الجبهة اليسرى، كما سيتم الاعتماد على الثلاثي الهجومي رودريجو وفينيسوس جونيور وكريم بنزيما.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وفي الجانب الآخر، سيلجأ الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لفريق تشيلسي على أسلوب المهاجم الوهمي وهيّ الطريقة التي يعتمد عليها الفريق اللندني خلال الموسم الحالي.

وسيقود هجوم "البلوز" في مواجهة الريال الثلاثي جواو فيليكس ورحيم ستيرلينج وكاي هافيرتز.

ومن المتوقع أن يلعب تشيلسي بطريقة مكونة من (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.

خط الدفاع: بينجامين تشايلويل - كاليدو كوليبالي - ويسلي فوفانا - رييس جاميس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: جواو فيليكس - رحيم ستيرلينج - كاي هافيرتز.

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حكم مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تم تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ايتكسير، لإدارة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد ضد تشيلسي اليوم الساعة الثامنة مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والاردن، وجنوب إفريقيا، وعند الساعة العاشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والساعة الحادية عشر مساء، بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.