مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة الريال بث مباشر بــدون تقطيع

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة الريال بث مباشر بــدون تقطيع، يقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد، وشيلسي الإنجليزي، في المباراة المقرر إقامتها تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال، على حساب ليفربول الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ 16 من البطولة.

في المقابل، صعد تشيلسي لربع نهائي الأبطال بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ 16 من البطولة.

وتواجه فريقا ريال مدريد وتشيلسي في نسختين سابقتين من دوري أبطال أوروبا كانت آخرها في النسخة الماضية والتي فاز بلقبها الملكي ريال مدريد، أما أول مواجهة كانت موسم 2021، والتي نجح العملاق الإنجليزي، في الفوز بها على حساب مانشستر سيتي.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

تقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال اليوم الأربعاء، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه بنتيجة 6-2 على فريق ليفربول الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 من البطولة، بينما تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الدور نفسه بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويواجه الفريقان بعضهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخهما، حيث تقابلا في النسخة الماضية من البطولة التي فاز بها فريق ريال مدريد، بينما كانت المرة الأولى في موسم 2021 والتي فاز فيها تشيلسي على مانشستر سيتي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

وسيكون لقاء الفريقين في ربع نهائي دوري الأبطال مباراة شديدة الصعوبة والتحدي، ومن المتوقع أن يقدم كل فريق عرضًا قويًا ومميزًا، وذلك في سعيهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل النهائية من البطولة الأوروبية الأشهر.