يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا .. YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، يملك تشيلسي القوة في تاريخ مواجهاته مع ريال مدريد، على مستوى جميع المسابقات، خلال المواجهات السبع التي جمعت الطرفين، قبل أن يضربا موعدًا في ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساء، على ملعب «سانتياجو برنابيو».

تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي

7 معارك هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي على مدار السنوات الماضية، على صعيد مسابقات كأس الكؤوس الأوروبية، كأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وحقق خلالها تشيلسي الانتصار 4 مرات، فيما اكتفى الملكي بالانتصار مرة وحيدة، وحسم التعادل مباراتين.

ماذا يفعل ريال مدريد أمام الأندية الإنجليزية؟

وبالنظر إلى تاريخ ريال مدريد مع الأندية الإنجليزية، حسم الملكي التأهل 9 مرات ذهابًا وإيابًا ضد أندية إنجليزية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينها المرات الثلاث الأخيرة تواليًا، أمام كل من تشيلسي موسم 2021/22، مانشستر سيتي في الموسم ذاته، وفي دور الـ16 أمام ليفربول هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

الموعد: 9:00 مساء اليوم.

الملعب: سانتياجو برنابيو.

البطولة: دوري أبطال أوروبا.

الجولة: ربع النهائي - ذهاب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا:

beIN 4K HDR - حفيظ دراجي.

beIN Sports 1 HD Premium - حفيظ دراجي.

beIN Sports HD 1 English.

Match Football 2.

Eleven Sports 1 HD portugal.

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة على رأسها ثلاثية مان سيتي ضد البايرن، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقمة الريال وتشيلسي التاسعة مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس "الإنجليزية، قائله "مانشستر سيتي يصدم بقوة، رجال بيب جوارديولا بلا رحمة في لقاء الذهاب ضد بايرن ميونخ".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

وعن إختبار فرانك لامبارد الصعب مع البلوز ضد الريال الليلة، في دوري أبطال أوروبا، قالت الصحيفة "لامبارد يشعل أجواء تشيلسي".

فيما تصدر غلاف صحيفة "ميرور "البريطانية، قائله " الوداع يا بايرن، هالاند يسكت المشككين بتسجيله للهدف رقم 45 له هذا الموسم".

وحول مواجهة تشيلسي ضد الريال في قمة تشامبيونزليج مساء اليوم، علقت الصحيفة "لامبارد يشعل البلوز بروح 2012".