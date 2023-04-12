يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، يدخل فريق ريال مدريد مواجهة ليست بالسهلة الليلة عندما يستضيف ريال مدريد نظيره تشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب سانتياحو برنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، ويلتقي فريقا ريال مدريد وتشيلسي الليلة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الليلة في دوري الأبطال

كما اعتاد الجمهور المصري، فإنه من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، أعلنت قناة بي إن سبورتس أن حفيظ دراجي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وتشيلسي المقرر لها الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

حكم مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي الليلة في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ايتكسير لإدارة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وستقام مباراة ريال مدريد وتسيلسي على أرض ملعب استاد سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.