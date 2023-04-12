مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 12-04-2023 في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 12-04-2023 في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 12-04-2023 في دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد وتشيلسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي، في دور الـ16، بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين، ذهابًا وإيابًا.

من جهته، تأهل تشيلسي إلى ربع نهائي البطولة بعد معاناته ضد بوروسيا دورتموند الذي خسره “البلوز” 2-1 في مجموعة الإياب.

وتأتي المواجهة بين ريال مدريد وتشيلسي تكرارًا لنفس الدور في النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا، عندما وصل النادي الملكي إلى نصف النهائي بعد مباراتين مثيرتين أمام فريق لندن بحثًا عن الانتقام.

ينتظر الملايين من مشجعي كرة القدم مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر هذه المباراة الشرسة بين ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو الدولي في مدريد، عاصمة إسبانيا، نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة. -أخير

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي مباشر

وستنقل المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورتس 1 المشفرة، والتي تمتلك حقوق بث دوري أبطال أوروبا UEFA في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب للفريقين الأسبوع المقبل على ملعب ستانفورد بريدج الدولي في لندن، عاصمة إنجلترا، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 18 أبريل بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال وتشيلسي بث مباشر

وصل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على نظيره الإنجليزي ليفربول، كما تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره. المنتخب الألماني، بوروسيا دورتموند.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

يتأهل الفائز في تلك المباراة إلى الدور نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الذي وصل إلى النهائي ضد بايرن ميونيخ، والذي سيشهد لقاءهما في ربع النهائي.

وصل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بوروسيا دورتموند، وقضى ريال مدريد على ليفربول.

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد ضد تشيلسي.

كان جميع اللاعبين على قائمة الاستدعاء باستثناء فيرلاند ميندي الذي يعاني من إصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، وايجو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشويامينى، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو.