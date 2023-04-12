بث مباشر ريال مدريد وتشيلسي يلا شوت | مُشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم كورة لايف

بث مباشر ريال مدريد وتشيلسي يلا شوت | مُشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم كورة لايف، يترقب عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم «الأربعاء» موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة بين ريال مدريد الإسباني حامل القب وتشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم صراعا قويًا بين أكبر الأندية العالمية ممثلة في الأندية الثمانية التي نجحت في الوصول إلى الدور ربع النهائي.

يدخل الفريقان مباراة الليلة بظروف معاكسة على الصعيد المحلي حيث يتخلف ريال مدريد بفارق كبيرع ن برشلونة في الدوري الإسباني فيما تبدو فرص تشيلسي في دخول المربع الذهبي للدوري الإنجليزي مستحيلة وتحتاج إلى معجزة من الفريق في المباريات المتبقية من عمر الموسم.

وتقام المباراة بين ريال مدريد وتشيلسي على أرض ملعب استاد «سانتياجو برنابيو» في مدينة مدريد وسط حضور كبير من جماهير الملكي المتحفزة لرؤية الفريق يعوض موسمه المخيب محليًا باقتناص اللقب الأوروبي.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة النارية الصعبة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «سانتياجو برنابيو» في إسبانيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يتم بث مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة ريال مدريد اليوم عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

بي إن 4 كيه اتش دي أر beIN 4K HDR

30 قناة تنقل مباراة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

BTV Action

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Match! TV

CBC Sport HD

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Sky Sport Football Italia

Sky Sport Austria 2 HD

Virgin Media Two

VTM 2 HD

SuperSport Premier League

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

تغيير فني في تشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد

يعد تشيلسي أحد الفرق التي أجرت تعديلات جذرية على مقعد المدير الفنى وفى توقيت حساس من الموسم.

لكن تشيلسى بطل أوروبا قبل موسمين تحت قيادة توماس توخيل، ليس حديث العهد بالتغييرات المفاجئة على أي حال، لكنهما أنهيا تعاقدهما بعد ذلك، ليتولى توخيل مسؤولية البايرن الذي أقال وعلى نحو مفاجئ يوليان ناجلسمان.

وتسلم جرهام بوتر دفة الفريق اللندنى خلفًا لتوخيل، إلا أنه أقيل سريعا، ليعود فرانك لامبارد أسطورة ستامفورد بريدج لقيادة الفريق مرة أخرى، وكان قد سبق له تدريب تشيلسى.

لامبارد يراهن على كانتي وجواو فيليكس أمام ريال مدريد

وستقع على لامبارد مسؤولية خوض اللقاء الثالث على التوالى بين تشيلسى وريال مدريد في دورى الأبطال، في مواجهة تجمع آخر بطلين للمسابقة، البلوز في 2021 والريال في 2022.

إلا أن لامبارد الذي استهل ولايته الثانية بخسارة أمام وولفرهامبتون (0-1)، استعاد خدمات نجولو كانتى ويعول على مساهمات جواو فيلكس المعار من أتلتيكو مدريد.

أما كتيبة كارلو أنشيلوتى فتحتل وصافة الليجا، لكن بفارق شاسع عن برشلونة الذي أخرجه الريال من نصف نهائى كأس الملك، وسيكون الألمانى أنطونيو روديجر على موعد مع فريقه السابق للمرة الأولى.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة في نصف النهائى المتأهل من مباراة مانشستر سيتى وبايرن ميونخ وسقط العملاق البافاري بثلاثية أمس في إنجلترا أمام السيتي.