يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي مباشر .. بث مباشر مباراه تشيلسي وريال مدريد الآن

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي مباشر.. بث مباشر مباراه تشيلسي وريال مدريد الآن، دوري أبطال أوروبا، يلتقى فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق تشيلسي الانجليزي على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وتقام مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسى الانجليزي في تمام الساعة التاسعة مساء بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

وتذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي على قناة أون beIN Sports 1 HD Premium

قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال - ميليتاو - ديفيد ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر.

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - تشواميني - فيدي فالفيردي - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - كريم بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو.

تصريحات أنشيلوتي

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدير فني ريال مدريد عن مدي سعادته لمواجهة فريقه السابق تشيلسي في الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا مؤكدا أنه يملك كريات جيدة مع الفريق والجماهير.

وواصل: أنا من مؤيدي تشيلسي ولكن لن أعود هناك أبدا لأني لست الشخص المناسب لتشيلسي وأعتقد أن لامبارد هو الرجل المناسب للفريق ويقوم بعمل رائع وجميع من في النادي يحبون لامبارد.

وسبق وأن تولي أنشيلوتي تدريب تشيلسي في موسمين 2009 /2010، 2010 /2011 وحقق مع الفريق 3 ألقاب، لقب بريميرليج وبطولة درع الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة.

وقال أنشيلوتي في حوار أجراه مع راديو "الراي" الإيطالي: "هناك الكثير من القصص حول مستقبلي.. أنا متعاقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024 وسأكون سعيدا باحترام هذا العقد".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

وأضاف المدرب الإيطالي "نجلي دافيد لن يذهب إلى إف سي بازل السويسري رغم التقارير.. نريد الاستمرار هنا".

حكم مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان رسمي أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير سيقود مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال أنشيلوتي في حوار أجراه مع راديو "الراي" الإيطالي: "هناك الكثير من القصص حول مستقبلي.. أنا متعاقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024 وسأكون سعيدا باحترام هذا العقد".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

وأضاف المدرب الإيطالي "نجلي دافيد لن يذهب إلى إف سي بازل السويسري رغم التقارير.. نريد الاستمرار هنا".