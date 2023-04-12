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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم || مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023.

بينما يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق تشيلسي بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الاربعاء الموافق 12 أبريل 2023، وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم || مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم يلا شوت.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر

وتنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، عبر القنوات التالية، قناة beIN Sports premium 1، وعلي قناة beIN 4 K .

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

تشكيل ريال مدريد اليوم لمواجهة نظيره تشيلسي.

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، منذ قليل، عن تشكيل الميرنجي، لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا موسم 2022 - 2023.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - إدواردو كامافينجا

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس

في خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

فيما شهدت دكة البدلاء كل من: أندري لونين - لويس لوبيز - أنطونيو روديجير - خيسوس فاييخو - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزلا - ناتشو فيرنانديز - داني سيبايوس - ماركو أسينسيو - إدين هازارد - ماريانو دياز