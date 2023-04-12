بث مباشر ريال مدريد يلا شوت |كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم يلا لايف

بث مباشر ريال مدريد يلا شوت | كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم يلا لايف، بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 12 أبريل 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 12 أبريل 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن يشهد ملعب سنتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، المواجهة الأولى بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل. وتأتي هذه المباراة بعد تأهل الفريقين في دور الـ16، حيث تغلب ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي، بينما تخطى تشيلسي عقبة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيتم إذاعة المباراة حصريًا وبشكل حي عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، ولم يتم تحديد اسم المعلق الذي سيعلق على اللقاء. وسيتم لعب لقاء الإياب في ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل.

ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين مثيرة وشديدة الصعوبة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل النهائية للبطولة الأوروبية الأشهر.

في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق اللقب الـ15 في تاريخه في هذه البطولة الأوروبية الأهم، حيث حصل عليها آخر مرة في العام الماضي 2022. بالمقابل، يبحث فريق تشيلسي عن الحصول على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، حيث فاز به مرتين فقط.

ويأتي هذا اللقاء بعد خسارة فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام فياريال، وأكد مدرب الفريق أنشيلوتي أن الخسارة في الدوري لن تؤثر على فريقه في دوري الأبطال. وبالنسبة لتشيلسي، يعاني الفريق في الدوري الإنجليزي وخسر في المباراة الأخيرة أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف، ويبدو أن فرصة التأهل إلى دوري الأبطال للموسم المقبل تبدو ضعيفة بالنسبة لهم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

ويشهد هذا اللقاء التاريخي مواجهة بين الفريقين، حيث سبق وتقابلا في المباريات السابقة في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا وشديد الصعوبة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة للفريقين قبل بدء المباراة.