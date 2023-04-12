يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم بث مباشر كورة لايف live hd علي قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم بث مباشر كورة لايف live hd علي قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium ، يحتضن ملعب سنتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، المواجهة الأولى بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل. ومن المتوقع أن تقدم المباراة عروضًا رائعة للجماهير حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النصف النهائي.

وصعد فريق ريال مدريد إلى دور الثمانية بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزي، بينما تأهل تشيلسي بعد اجتيازه عقبة بروسيا دورتموند الألماني. وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، ولم يتم تحديد اسم المعلق الذي سيعلق على اللقاء.

ويتوقع أن يكون اللقاء الإياب بين الفريقين في ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل. ويسعى كل فريق للفوز في هذه المواجهة الهامة للمضي قدمًا في البطولة الأهم في القارة العجوز.

يسعى فريق ريال مدريد للحصول على اللقب الخامس عشر في تاريخه في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد حصده لقب البطولة في العام الماضي 2022. بينما يبحث فريق تشيلسي عن الحصول على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، حيث فاز به مرتين فقط.

وعلى الرغم من خسارة فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام فياريال، إلا أن مدرب الفريق أنشيلوتي صرح بأن هذه الخسارة لن تؤثر على فريقه في دوري الأبطال. وبالنسبة لتشيلسي، يعاني الفريق في الدوري الإنجليزي وخسر في المباراة الأخيرة أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف، وبالتالي، فرصة التأهل إلى دوري الأبطال للموسم المقبل تبدو ضئيلة.

ومن المقرر أن يتم إقامة المباراة الأولى بين الفريقين في ملعب سنتياغو بيرنابيو، معقل فريق ريال مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، في يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل. وتلتقي الفريقين مرة أخرى في ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، في يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل.

وقد تم تحديد المواجهات المباشرة بين الفريقين في البطولة الأوروبية بثلاث مباريات سابقة، حيث حقق كل فريق فوزًا وتعادلًا. ومن المتوقع أن يتم استخدام التشكيلة المعتادة لكل فريق في هذه المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أبريل الجاري، في الموعد التالي بتوقيت أغلب الدول العربية العاشقة لكرة القدم الحقيقة.

19.00: السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00: الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

21.00: الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كلًا من مصر/ السودان/ ليبيا/ القدس/ بيروت.

22.00: الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية/ الكويت/ قطر/ البحرين/ العراق.

23.00: الساعة الحادية مساءً عشر مساءً بتوقيت كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد تشيلسي

من المتوقع أن يخوض أنشيلوتي المدير الفني للريال بطريقة 4-2-3-1، وفيما يلي التشكيل المتوقع للريال.

حراسة المرمى: – تيبو كورتوا.

خط الدفاع: – أدوارد/ أنطونيو روديجر/ إيدر ميليتاو/ داني كاربخال.

خط الوسط: – توني كروس/ تشواميني/ فينيسيوس جونيور/ موكا مودريتش/ ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: – كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لتشيلسي ضد ريال مدريد

بعد أن أعلن الفريق الإنجليزي عن تكليف لامبارد لقيادة الفريق بصورة مؤقته حتى نهاية الموسم، من المتوقع أن يلعب بطريقة 4-3-3، وفيما يلي التشكيل المتوقع لتشيلسي.

حراسة المرمى: – كيبا.

خط الدفاع: – ريس جيمس/ ويسلي فوفانا/ خاليدو كوليبيالي/ مارك كولونيل.

خط الوسط: – مانيو كوفاتشيتش/ نجولو كانتي/ أنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: – رحيم سترلينج/ كاني هافريتش/ جواو فيليكس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة

المباراة ريال مدريد & تشيلسي المنافسة الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2023/04/12 الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش. الملعب سنتياغو بيرنابيو القناة الناقلة بي إن سبورت HD 1

تاريخ مواجهات تشيلسي وريال مدريد

تقابل ريال مدريد ضد تشيلسي قبل هذه المباراة 7 مواجهات كان الفوز من نصيب الفريق الإنجليزي في 4 مباريات سابقة، بينما فاز ريال مدريد في مباراة واحدة فقط، وحل التعادل في مباراتين مما يدل على تفوق تشيلسي تاريخيًا في المباريات الأوروبية.