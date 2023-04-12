يلا شوت بث مباشر ريال مدريد وتشيلسي الاسطورة لبث المباريات livehd7 مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

يلا شوت بث مباشر ريال مدريد وتشيلسي الاسطورة لبث المباريات livehd7 مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي، يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو هذه المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023. يمكن متابعة المباراة بث مباشر عبر قنوات البث الرسمية للبطولة، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام بين الفريقين.

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، غدًا الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يحمل الفريق الملكي لقبها.

ويواجه ريال مدريد اختبارا إنجليزيا جديدا عندما يواجه تشيلسي في رحلة الدفاع عن لقب البطولة، بعدما اجتاز عقبة ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مكررة لنهائي المسابقة الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد وتشيلسي التقيا في نفس الدور ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وفاز الفريق الملكي على البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره ذهابا، ورد الفريق الإنجليزي إيابا بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مدريد

وتزداد أهمية المواجهة بين ريال مدريد وتشيلسي في الموسم الحالي بعدما أصبح استكمال طريق البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا على قمة أولويات كل من الفريقين في الموسم الحالي نظرا لابتعاد كليهما عن سباق المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وقبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، خسر ريال مدريد أمام فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين مطلع هذا الأسبوع ليبتعد خطوة جديدة عن الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، بعدما اتسع الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر إلى 13 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، واصل فريق تشيلسي مسلسل نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخسر أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف مطلع هذا الأسبوع ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

ويأمل فريق ريال مدريد في حسم المواجهة بشكل كبير من خلال مباراة الذهاب غدا خشية انتفاضة تشيلسي على ملعبه إيابا، رغم نجاح الفريق الملكي في الفوز على ليفربول ذهابا 5-2 في عقر داره بعد تقدم الريدز بهدفين مبكرين في المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يعلق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كورتوا، لونين ولويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز وروديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني وثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.